Актриса дубляжа резко ответила Эсхакзай, которая раскритиковала ее пародию на Лободу: "Кто предал раз, тот предаст второй раз"

Журналистка, интервьюер, лидер мнений Рамина Эсхакзай отреагировала на дубляжную пародию актрисы Екатерины Сергеевой на интервью Рамины с певицей Светланой Лободой.

В сторис своей страницы в Instagram Эсхакзай призналась, что ее возмутило то, что в озвучке Сергеева высмеивает помощь Лободы Украине. Как известно, артистка активно помогает отстраивать дома в родном Ирпене:

"Я не считаю смешным шутить над тем, что Светлана, по мнению некоторых людей, ради отбеливания репутации, отстраивает за свой счет дома людям в Ирпене. Что здесь смешного? Кому-то смешно, что люди остались без жилья и Лобода помогает им? Может кто-то предложит альтернативу? Куда ехать этим людям, где брать деньги?" – написала Эсхакзай.

Журналистка отметила, что она обожает юмор и может посмеяться над разборами и пародиями на свои выпуски: "Но есть красные линии, которые не стоит переходить. Смешного в восстановлении домов ничего нет", — добавила Рамина.

Рамина Эсхакзай раскритиковала дубляжную пародию на Лободу / Фото: instagram.com/raminalalala

Рамина отметила, что ей непонятный кусок в дублированной пародии, где Лобода "говорит": "Жесть, сколько еще домов я должна отстроить, чтобы меня простили".

В свою очередь актриса дубляжа Екатерина Сергеева, увидев этот отзыв на ее дубляж, резко ответила тем, кто ее раскритиковал. И сделала это артистка в стихотворной форме. В частности, Сергеева отметила, что "тот, кто предал раз, тот предаст второй раз".

Екатерина Сергеева ответила, почему высмеяла Лободу в пародии / Фото: instagram.com/katerinna_sergeeva

Напомним, на днях актриса дубляжа Екатерина Сергеева сделала дубляжную пародию на интервью Светланы Лободы журналистке Рамине Эсхакзай. В разговоре с Раминой Лобода объясняла, почему ездила в Россию и зарабатывала там кровавые российские рубли, почему на российском "Первом" канале жаловалась на украинцев и называла их националистами. Чем посодействовала российской пропаганде. Также Светлана сказала, что признала свои ошибки и показала, как теперь помогает украинцам отстраивать их жилье, разрушенное российскими оккупантами, для которых раньше пела.

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