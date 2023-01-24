Актриса Джейми Ли Кертис показала жуткие последствия удара по Днепру: "Одна из самых смертоносных атак"

Голливудская актриса Джейми Ли Кертис не осталась в стороне и отреагировала на ужасающий теракт РФ в Днепре.

Звезда фильмов ужасов показала всему миру последствия попадания российской ракеты в многоэтажку. На своей странице в Instagram, где у Джейми почти пять миллионов фолловеров, она опубликовала фотографии пострадавших от атаки.

"Несмотря на постоянную опасность войны, жизнь в Украине порой протекает почти нормально. И вдруг все меняется, как это произошло в Днепре после попадания ракеты в жилой дом. Число погибших составило 46 человек, включая шестерых детей, и 80 раненых, что стало одним из наиболее смертоносных атак на гражданское население с первых недель войны", — добавила в своем посте актриса.

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На первых фотографиях, которыми поделилась Джейми, были сфотографированы супруги — Ольга Афанасьева и ее муж, Олег Валовой.

"В момент попадания ракеты они сидели за кухонным столом, она левой стороной к окну, он прямо перед ним. Взрывной волной выбило окно, стекло и обломки раздробили половину лица госпожи Афанасьевой. Но основной удар достался ее мужу", — говорится в посту Ли Кертис. .

На следующих фото показана жуткая сцена - похороны других жертв российского теракта, 36-летней Ольги Усовой, врача-стоматолога, и ее подруги Ирины Саламатенко, случайно проходивших мимо.

Отметим, актриса и раньше выражала свою поддержку украинцам. К примеру, во время церемонии "Оскар" звезда надела ленту в знак поддержки Украины, также актриса назвала Путина "посмешищем".

Напомним, 14 января российская ракета Х-22 ударила по жилой многоэтажке в Днепре. В результате удара погибли 46 мирных жителей. Еще 80 человек получили ранения.

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