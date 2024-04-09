Актриса Екатерина Кистень призналась, на какие деньги живет в Швеции и получает ли социальную помощь

Звезда сериала "Слуга народа", актриса Екатерина Кистень, которая недавно рассказала о возлюбленном-иностранце, призналась, на какие средства живет в Швеции и получает ли социальную помощь.

Знаменитость еще в начале полномасштабной войны поселилась в Стокгольме. Город для жизни очень дорогой, но некоторое время Кистень получала денежную помощь, хоть и в небольшом размере. Также актриса может бесплатно пользоваться общественным транспортом и не тратит деньги на аренду квартиры.

Екатерина Кистень

"Выплаты я давно уже не получаю. Это была выплата – 61 крона в день. Это очень смешная цифра, потому что 61 крона – это 6 евро. Эта выплата прекращается, если ты получаешь какой-то финансовый доход. А у меня был ивент, где мне дали небольшой гонорар. Жилье и транспорт пока бесплатные", — поделилась артистка в интервью Славе Демину.

Екатерина Кистень рассказала, что живет на сбережениях, которые накопила еще в Украине. Кроме того, актриса пытается зарабатывать, а также не отказывается от помощи.

Екатерина Кистень

"Я тот человек, который ведет довольно аскетический образ жизни. Я деньги не транжиру. У меня всегда были какие-то запасы. На моих украинских запасах, которые были заработаны на кино, существую я и помогаю моей семье. Здесь я пытаюсь решать вопросы разными возможностями. Здесь есть помощь, которую я принимаю, не финансовая. Здесь я тоже зарабатываю", — рассказала знаменитость.

В месяц Костень тратит меньше тысячи евро. В целом часть денег актриса переводит маме, которая находится в Украине. Также артистка тратит на поездки. По словам знаменитости, она пытается экономить.

Екатерина Кистень

"Я трачу меньше тысячи евро в месяц. Я, кстати, больше трачу на поездки. Например, сейчас я буду вывозить маму на некоторое время. Ей просто критически необходимо отдохнуть, потому что у нее уже нервы не выдерживают. Трачу на мои какие-то поездки", – добавила артистка.

Напомним, ранее Екатерина Кистень откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем. Артистка также призналась, почему не решается забеременеть.

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