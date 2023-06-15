Актриса Екатерина Кистень вступилась за "хороших русских": "Страдают больше, чем мы"

Звезда сериала "Слуга народа", актриса Екатерина Кистень вступилась за "хороших русских" и объяснила свою позицию.

Сейчас знаменитость проживает в Стокгольме, Швеция. Там актриса встретила немало так называемых "хороших русских". По словам Екатерины, они помогают Украине и собирают гуманитарную помощь украинцам, которые пострадали от враждебных действий оккупантов. Поэтому у Кистень не возникает желания упрекнуть их в том, что они – россияне.

"Они страдают больше, чем мы здесь (в Швеции – прим. ред.), потому что это все их касается больше, чем кого-либо. Они все несут за это внутреннюю ответственность. Они все включились в работу гуманитарную. Я просто вижу постоянно эти глаза, и я не могу такому человеку сказать: "Эй ты, русский", — рассказала актриса в интервью Алине Доротюк.

Екатерина Кистень, Алина Доротюк / Фото: скриншот с видео

Также Кистень поделилась, что уважает своих коллег из России, которые публично выступили против войны в Украине, и не заставляют их ходить на протесты. По словам знаменитости, они уже ничего не могут сделать против пропаганды и захватнической власти.

"К сожалению, эта огромная страна, в которой единицы совершают протесты, а она сама перемалывает эти единицы. И поэтому требовать от этих единиц выйти с плакатом на площадь — это значит убить себя, засунуть себя за решетку, уничтожить свою семью. Я не могу такое предлагать людям", — добавила актриса.

Тем временем многие российские знаменитости, известные и в Украине, поддержали войну. Недавно путинисты Григорий Лепс и Николай Басков заявили, что будут платить оккупантам за обстрелы невинных людей и подбитую технику ВСУ.

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