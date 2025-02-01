Актриса Елена Хохлаткина рассказала о пережитых домогательствах в театре: "Режиссер хватал за грудь"

Украинская актриса Елена Хохлаткина рассказала о пережитых домогательствах в театре.

Неприятный опыт знаменитости пришлось пережить в юности. Артистка рассказала, что когда только начинала работать в театре, носила розовые очки и имела тотальное доверие ко всем, кто начал там работать раньше и уже оставил свой след. Однако впоследствии Хохлаткина узнала о другой стороне медали.

Актриса рассказала о трех разах, когда столкнулась с домогательствами. Впервые к ней подошел коллега за сценой и пытался затащить в постель. Второй случай случился с режиссером, который хватал тогда еще юную актрису за грудь. Также Хохлаткина вспомнила, как другой мужчина в театре пытался посадить себе на колени в его кабинете.

"Мои кошмары за кулис. Начнем с того, что первым ко мне к гримерке пришел артист среднего поколения, эдакий первый герой-любовник, чтобы проверить мою доступность и готовность пополнить свой список легких приключений. Второй мой кошмар — это режиссер, который мастерски и очень неожиданно хватал тебя за грудь, когда ты останавливала лицо к расписанию, на большее он не был способен. Был тот, кто пытался усадить меня на колени в своем кабинете", - вспомнила актриса.

Елена Хохлаткина / Фото: https://www.facebook.com/Елена Хохлаткина

Елена Хохлаткина говорит, что сумела дать им отпор. Тем не менее, для юной актрисы это было тяжело, ведь она испытывала животный страх, который парализует все тело и мозг. Так что артистка поддерживает всех женщин, которые решились об этом публично рассказать. Хохлаткина отметила, что виновные должны быть наказаны, а у преступления нет срока годности. Также актриса подчеркнула, что театр – это искусство, и актрисы туда идут именно за этим.

"Всем, конечно, обломилось, но я помню животный страх, который парализует и мозг, и тело юной неопытной девушки. Поэтому разговоры о том, что она его провоцировала, для примитивов и таких же преступников. Чем? Тем, что молодая и красивая? Тем, что не такая испорченная, как те, кто облизывается при ее появлении? Тем, что влюблена в свою нынешнюю жизнь и светится той любовью? И тем, что дома не рассказали, что в мире полно г*внюков?" – возмутилась актриса.

Пост Елены Хохлаткиной / Фото: https://www.facebook.com/Елена Хохлаткина

Напомним, вокруг университета имени Карпенко-Карого разгорелся громкий секс-скандал. Одного из преподавателей Андрея Билоуса обвинили в домогательствах. Недавно актриса Екатерина Тышкевич рассказала о ненадлежащем поведении другого преподавателя Юрия Высоцкого.

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