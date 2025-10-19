Актриса фильмов для взрослых Джексон раскрыла свои отношения и как ее бойфренд изменил ее работу

Джозефина Джексон с бойфрендом

Украинская порноактриса Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк, рассказала подробности личной жизни.

Так, звезда еще весной прошлого года заявляла, что находится в отношениях с Русланом более трех лет. В комментарии журналистке ТСН.ua Анне Севастьяновой порноактриса призналась, что ее съемки в фильмах для взрослых значительно отразились на ее романе. В частности, они с бойфрендом договорились, что она отказывается от съемок с мужчинами и создает контент с девушками другого формата.

«Занимаюсь. Недавно закончила контракт с одной из студий, сейчас в свободном плавании. Но есть определенные лимиты. Если когда-то я снималась с мужчинами, то сейчас только с девушками, то есть более soft-контент. Потому что я давно в отношениях, поэтому мы пришли к такому выводу через некоторое время. Тем не менее, я занимаюсь своей профессией», — откровенно рассказала Джозефина для «Наодинці з Гламуром».

Порноактриса также поделилась, что пока становиться мамой не готова. Сейчас со своим возлюбленным они наслаждаются жизнью и не планируют пополнения в семье.

«Материнство — абсолютно неактуально для меня. Внутри я еще сама ребенок, поэтому хочется наслаждаться жизнью. И это очень большая ответственность, к которой я не готова», — добавила актриса.

