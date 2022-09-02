Актриса Голливуда Джессика Честейн поделилась впечатлениями от Украины: "Огромный гуманитарный кризис"

С начала полномасштабной войны многие мировые знаменитости приезжали в Украину, чтобы выразить свои слова поддержки.

В начале августа в Киев приезжала звезда Голливуда Джессика Честейн. Знаменитость в своем Instagram вспомнила, как прошла ее поездка. В общем, артистка очень волновалась. Она сначала прилетела в Польшу, а уже оттуда отправилась в Украину.

Джессика Честейн

"Мне понадобилось несколько недель, чтобы проработать все, что я увидела во время поездки в Киев. Мы прилетели в Польшу, ехали четыре часа, потом ехали поездом еще 11. Я нервничала, но продолжительность поездки дала мне время успокоиться. Сейчас я начну делиться с вами тем, что увидела", – отметила Джессика.

Как призналась знаменитость, больше всего эмоций у нее вызвал визит в детскую больницу "Охматдет". Маленькие пациенты удивили актрису своей надеждой и силой.

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

"Одним из впечатлений этого путешествия, которое изменило мою жизнь, был мой визит в детскую больницу "Охматдет". Мне представился случай познакомиться с невероятными детьми. Дети удивили меня своей надеждой и силой. Многие из них покинули свои дома и месяцы они провели в больнице. В Украине продолжается огромный гуманитарный кризис. Мы не можем забыть невинных, пострадавших от бессмысленных актов насилия. Я всегда буду благодарна, что встретила этих милых маленьких детей с большими храбрыми сердцами", — поделилась в своем Instagram звезда.

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Напомним, 7 августа Джессика Честейн приезжала в Киев. Во время своего визита в Украину звезда посетила Киев и разбомбленный войной Ирпень. Также она встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

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