Актриса Голливуда Джессика Честейн вспомнила, о чем во время визита в Украину говорила с Зеленским

Звезда Голливуда Джессика Честейн в начале августа приезжала в Украину. Знаменитость рассказала, что ей предложили приехать друзья-украинцы.

Как призналась знаменитость, когда ее пригласили в Украину, она очень обрадовалась. Она нехорошо чувствовала себя потому, что хотела как-то помочь, но не знала, как именно.

"У меня есть друзья в Украине. Я связывалась с ними, чтобы сказать, как мне жаль. Моему другу пришлось покинуть свой дом. Я сказала, если я могу что-нибудь сделать, пожалуйста, дай мне знать, ведь мое сердце просто разрывается. Когда меня пригласили, я была счастлива, потому что иногда чувствовала себя такой ненужной. Я хотела сделать все, что в моих силах, чтобы помочь или улучшить что-то", — рассказала актриса на шоу Джимми Киммела.

Джессика Честейн / Фото: Сайт президента Украины

Знаменитость вспомнила, что самолетом прилетела в Польшу, а уже потом поездом ехала в Киев. По словам Джессики, администрация президента помогла им добраться до столицы.

"Я сидела в поезде 12 часов со своим другом. Ни переводчика, ни охраны", — поделилась звезда.

Джессика рассказала, что по приезде в Киев отправилась в Ирпень. Там она увидела, что после себя оставили оккупанты – одни разрушения.

"Я поехала в Ирпень и увидела там разрушения. Встретились с семьями. Я пошла в детскую больницу. В Киеве я встретила невероятных людей. Сейчас сложно об этом говорить, потому что это так грустно, что сейчас происходит", — рассказала знаменитость.

Джессика Честейн встретилась с детьми в "Охматдете" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Вспомнила Честейн разговор с президентом Украины. По словам актрисы, Зеленский благодарил ее за визит, а также постоянно спрашивал, что об украинцах говорят в прессе. Президент отмечал, что о войне в Украине не стоит забывать.

"Он постоянно спрашивал, все ли еще говорят о нас (ред. – украинцах) в прессе Соединенных Штатов? Он сказал, чем больше об этом говорят, тем больше нам нужна помощь. И он сказал: "Мы действительно боимся того, что будет осенью и зимой. Знаешь, если нам отключат электричество?". Я думаю, что он пытался сделать так, чтобы мир не забыл о них", — добавила актриса.

Джессика Честейн и Владимир Зеленский / Фото: Сайт президента Украины

Напомним, 7 августа Джессика Честейн посетила Украину. Знаменитость побывала в Ирпене, а также поддержала маленьких пациентов "Охматдета". Кроме того, актриса встретилась с президентом Зеленским.

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