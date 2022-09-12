Актриса Грешнова эмоционально отреагировала на освобождение от оккупантов родного города: "Плачу все время"

Известная украинская актриса Любава Грешнова эмоционально отреагировала на освобождение от российских оккупантов ее родного городка.

К слову, город, где находятся родные и близкие знаменитости, с первых дней войны находился в оккупации. Но вчера, 11 сентября, украинские защитники освободили его от оккупантов. Как признается Грешнова, она просто все время плачет от радости и счастья.

Фото: lubavagreshnova/Instagram

"Официально был освобожден населенный пункт, в котором расположен мой дом, находятся мои близкие, родственники и соседи… С первого дня войны этот город был в оккупации. И мы ждали, все ждали. Пока я просто плачу все время… от безумной гордости и счастья… Все подробности потом, даже если моя стиральная машина уже за Уралом, наплевать… уверена, что остался сад с самыми вкусными в мире яблоками, который я сажала еще маленьким ребенком… а я приеду и крепко буду обнимать каждое дерево!" – поделилась счастливая знаменитость.

Как отметила актриса, она хочет обнять и поддержать каждого, чьи родные находятся в оккупации. Сейчас украинцы переживают огромные испытания, впрочем, они достойно их выдержат.

Фото: lubavagreshnova/Instagram

"Я хочу обнять каждого, кто знает, что такое, когда родные в оккупации... всех, кто сегодня радуется, и тех, кто еще ждет! Это страшное испытание, но только украинцы умеют так достойно его проходить... и так безумно и искренне верить в ВСУ и молиться за наших героев", — добавила Любава.

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения Любава Грешнова жила и работала в России. Когда РФ начала обстреливать украинские города, знаменитость показала свою четкую позицию и сразу же уехала из страны-агрессора.

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