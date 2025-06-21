Актриса Грешнова шокировала, как оккупанты уничтожили ее особняк на Харьковщине: "У меня нет дома"

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

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Известная украинская актриса Любава Грешнова, которая ранее рассказывала о муже за границей, откровенно поделилась болезненными воспоминаниями о потере родного дома на Харьковщине.

Артистка призналась, что ее дом в поселке на Харьковщине, который оказался в оккупации, сейчас находится в буферной зоне. И хотя на карте он все еще существует, на самом деле — вернуться туда невозможно. Актриса также отметила, что хотя ее квартира на Салтовке сохранилась, но местность вокруг претерпела серьезные разрушения. Тем не менее, время от времени звезда возвращается в родные края, чтобы наполниться силой.

"У меня нет больше дома, который был в оккупации. Это поселок Липцы Харьковской области. Сейчас там буферная зона. Боль от того, что нет вообще поселка. То есть номинально он есть, но мы не можем поехать туда. Жаль воспоминаний. Мне снится мой дом, но его больше нет. Квартира на Салтовке еще есть, но вокруг почти выжженное поле: сгорел дотла рынок, ТРЦ. Я довольно часто бываю в Харькове. Мама моя часто там бывает. Это мое место силы", — эмоционально рассказала Любава в интервью Rostyslove Production.

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Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Несмотря на жизненные трудности, Грешнова находит опору в семье. Сейчас она живет в одном доме в Киеве вместе с сыном, родителями и бабушкой. По словам актрисы, это не становится причиной недоразумений, а наоборот очень ее поддерживает и успокаивает.

"Мама и папа — мои самые главные помощники. Потому что они мне помогают с ребенком, работой, бытовыми делами. Я с 16 лет уехала в Киев и мы редко виделись. И сейчас я живу с папой, мамой, бабушкой, которой 83 года. Но мы поместились и это оказалось очень прикольно. Я нашла столько поддержки. Я до сих пор привыкаю, что они постоянно рядом. Я просто расслабилась. Но очень сложно быть переселенцами, технически очень много вопросов", — добавила актриса.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская призналась, почему после переезда в дом они с мужем спят отдельно.