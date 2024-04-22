Актриса Ирина Кудашова похвасталась подарком за более чем 100 тыс. грн от старшего возлюбленного

Знаменитость также рассказала, как они познакомились с избранником и призналась, было ли предложение.

Звезда сериала "Школа", блогерша и актриса Ирина Кудашова показала ценный подарок от старшего на 10 лет возлюбленного, о котором недавно рассказывала.

Так, в интервью Алине Доротюк знаменитость похвасталась кольцом от известного бренда, цена которого стартует около 100 тыс. грн. Впрочем, по словам Ирины, она еще не получала предложения выйти замуж. Вместо этого ценным сюрпризом возлюбленный актрисы порадовал ее на День святого Валентина после того, как в TikTok увидел список ее желаний.

"Это пока не предложение, просто подарок. Мы сейчас живем вместе. Официально мы в отношениях около трех месяцев. У меня в TikTok было видео с моим списком пожеланий на 2024 год. И это кольцо", - обьяснила блогерша.

Ирина Кудашова показала подарок от возлюбленного

Кроме того, Ирина поделилась, что роман у них с возлюбленным закрутился благодаря соцсетям. Сейчас парочка уже почти три месяца в отношениях и уже проживает совместно.

"Мы познакомились очень необычным образом. Когда я была в Польше, проводила много прямых эфиров. Ты попадаешь в рекомендации и тебя может увидеть вообще не твоя аудитория. Мой парень так меня и увидел, приходил на эфиры, дарил подарки... Мы с ним списались, встретились, познакомились и закрутилось. Это настолько искренний, чистый человек. Он умеет заботиться. Выходит, такие мужчины существуют, а не только абьюзеры", - призналась актриса.

Ирина Кудашова / Фото: instagram.com/irinaa_kudashova

Кстати, недавно Ирина Кудашова рассказывала о неудачном опыте предыдущих отношений и угрозах со стороны экс-избранника.

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