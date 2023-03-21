Актриса из фильма "Отличница легкого поведения" Аманда Байнс голышом прошлась по улице и попала в психбольницу

Американская актриса Аманда Байнс, известная по роли в фильме "Отличница легкого поведения", попала в психбольницу.

Как пишет издание TMZ, очевидцы увидели знаменитость, когда та бродила неподалеку от центра Лос-Анджелеса голышом. Она утверждала, что у нее проблемы с психологическим здоровьем. После этого Аманда обратилась за помощью, и ее отвезли в ближайшее полицейское отделение, а оттуда актрису доставили в психбольницу.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Инсайдер рассказал, что сама Байнс не пострадала. В настоящее время она находится на лечении в психбольнице, где получает соответствующую помощь.

Жених Аманды уже прокомментировал инцидент изданию Page Six. По его словам, она прекратила принимать лекарства, которые помогали ей улучшать психологическое состояние.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Отметим, Аманда Байнс – американская актриса. Знаменитость была очень популярной в начале 2000-х годов. Впрочем, ее карьера пошла на упад после того, как она стала злоупотреблять алкоголем и наркотическими веществами. В 2013 году мама Аманды стала ее опекуном, ведь у нее диагностировали биполярное расстройство. В 2014 году актриса находилась на лечении в психбольнице. Почти год назад суд официально осводобил знаменитость от попечительства.

Напомним, недавно родные исполнительницы Бритни Спирс рассказали, что переживают из-за ее психологического состояния. По их словам, артистка перестала контролировать себя и принимать лекарства, назначенные ей специалистом.

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