Актриса из "Игры престолов" Чаплин поддержала россиян и призвала прекратить "идеологическую войну с РФ"

Внучка комедийного актера Чарли Чаплина – актриса Уна Чаплин – после 10-ти месяцев войны в Украине неожиданно решила поддержать россиян.

В частности, знаменитость сыграла одну из ролей в сериале от Netflix "Измена". В ленте россиян изобразили как главных антигероев. Впрочем, это не понравилось Уне, и она встала на защиту образа жителей РФ у кинокартинах.

"Я так устала от того, что россияне – плохие парни. Даже не могу описать. Может, наконец-то, кто-то придумает лучший стереотип, с которым можно было бы работать", — прокомментировала Уна в интервью Independent.

Уна Чаплин / Фото: Associated Press

Актриса также добавила, что новые эпизоды с россиянами добавляли в сериал уже во время съемок. Знаменитость связала это с войной в Украине. Правда, полномасштабное вторжение России актриса назвала "этими обстоятельствами".

"Будет здорово, когда идеологическая война, которую мы ведем с Россией, останется в прошлом", — добавила Уна.

Отметим, Уна Чаплин – популярная актриса. Она стала известна благодаря ролям в таких лентах, как "Игра престолов", "Шерлок", "Аватар" и другие.

Уна Чаплин / Фото: Associated Press

Напомним, многие мировые знаменитости поддерживают Украину в этой кровавой войне, которую развязала Россия. В частности, Бен Стиллер, который приезжал в Киевскую область, заявил, если бы другие видели своими глазами все те ужасы, что делают россияне, то сразу бы бросились помогать Украине.

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