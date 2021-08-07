Актриса Кейт Босуорт и режиссер Майкл Полиш развелись: "Наша любовь не закончится"

Пара разорвала отношения после 8 лет брака.
Звездная чета американской актрисы Кейт Босуорт и режиссера Майкла Полиша официально развелась.
Так, пара разорвала отношения после 8 лет брака. Об этом 38-летняя фотомодель сообщила на своей странице в Instagram. Кейт запостила их романтическое фото и отметила, что с эксом разошлась на позитивной ноте.
"Наши сердца полны, поскольку мы никогда еще не были так глубоко благодарны друг другу, как в этом решении расстаться. В течение последних десяти лет мы с Майклом всегда выбирали любви. Сегодня мы держимся за руки так же крепко, как в день нашей свадьбы. Мы теперь смотрим друг на друга еще глубже и смелее. В процессе развода мы пришли к пониманию того, что наша любовь никогда не закончится. Связь не может просто исчезнуть. Любовь становится сильнее, а сердце — шире", — написала она.
Что стало причиной такого решения, Босуорт не сообщила. Актриса отметила, что, несмотря на все, продолжит работать с бывшим мужем.
Для поклонников знаменитости это стало настоящим шоком, поскольку фаны считали пару Кейт и Майкла очень крепкой. Влюбленные часто появлялись на светских вечеринках вместе, демонстрируя нежные чувства.
"Вы невероятная пара! Жаль", "Ты так красиво написала. Обожаю вас двоих", "Ваши слова одновременно разбивают мое сердце и согревают его. Я так сильно люблю вас", — писали пользователи в комментариях.
Напомним, не так давно Джорджина Чапман официально развелась со скандальным Харви Вайнштейном. Актриса подала на развод еще в 2017 году.