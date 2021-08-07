Актриса Кейт Босуорт и режиссер Майкл Полиш развелись: "Наша любовь не закончится"

Пара разорвала отношения после 8 лет брака.

Звездная чета американской актрисы Кейт Босуорт и режиссера Майкла Полиша официально развелась.

Так, пара разорвала отношения после 8 лет брака. Об этом 38-летняя фотомодель сообщила на своей странице в Instagram. Кейт запостила их романтическое фото и отметила, что с эксом разошлась на позитивной ноте.

Также читайте Ирина Билык официально развелась с Асланом Ахмадовым

"Наши сердца полны, поскольку мы никогда еще не были так глубоко благодарны друг другу, как в этом решении расстаться. В течение последних десяти лет мы с Майклом всегда выбирали любви. Сегодня мы держимся за руки так же крепко, как в день нашей свадьбы. Мы теперь смотрим друг на друга еще глубже и смелее. В процессе развода мы пришли к пониманию того, что наша любовь никогда не закончится. Связь не может просто исчезнуть. Любовь становится сильнее, а сердце — шире", — написала она.

Что стало причиной такого решения, Босуорт не сообщила. Актриса отметила, что, несмотря на все, продолжит работать с бывшим мужем.

Для поклонников знаменитости это стало настоящим шоком, поскольку фаны считали пару Кейт и Майкла очень крепкой. Влюбленные часто появлялись на светских вечеринках вместе, демонстрируя нежные чувства.

Getty Images

"Вы невероятная пара! Жаль", "Ты так красиво написала. Обожаю вас двоих", "Ваши слова одновременно разбивают мое сердце и согревают его. Я так сильно люблю вас", — писали пользователи в комментариях.

Напомним, не так давно Джорджина Чапман официально развелась со скандальным Харви Вайнштейном. Актриса подала на развод еще в 2017 году.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку