Актриса "Круга обмана" Екатерина Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-военном

Уже сегодня, 27 ноября, в 20:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера детективной мелодрамы "Круг обмана", где актриса Екатерина Варченко сыграла одну из главных ролей.

Артистка посетила студию утреннего шоу "Сніданок.Вихідний", где поделилась подробностями о сериале и впервые рассказала о личном.

Детективная мелодрама стала одной из первых работ актрисы во время полномасштабного вторжения. Екатерина поделилась, как работалось на съемочной площадке после длительной паузы.

Екатерина Варченко в студии "Сніданку.Вихідний" / Фото: скриншот с видео

"Это история о девушке с нелегкими жизненными обстоятельствами, которая попала в круг обмана, она многое пережила. На самом деле я всегда волнуюсь перед премьерой, а тут еще и пауза в работе была. Сейчас чувствую, будто работа и творчество смешиваются и исчезает удовольствие, так что все равно пока остается тревога внутри", — поделилась Екатерина.

Также актриса впервые призналась, что она теперь мама двоих детей, рассказала об отношениях с мужем-военным и планах на будущее. С марта 2022 года муж Екатерины, украинский актер театра и кино Анатолий Фон-Филандра, защищает Украину в рядах Нацгвардии.

Беременная Екатерина Варченко с мужем и сыном / Фото: скриншот с видео

"Первый год было очень тревожно, младшему сыну было всего 3,5 месяца, он почти совсем не видел отца. Первое слово "папа" он сказал мужу через видеосвязь, ведь только так они и виделись. Сейчас уже легче, потому что мы теперь чаще видимся, уже стали ближе", — призналась Екатерина.

Екатерина Варченко с сыновьями / Фото: скриншот с видео

Старший сын актрисы уже успел успешно дебютировать в кино, но сейчас он мечтает стать космонавтом. Сама же она отмечает, что поддержит любой выбор сына. Также Екатерина Варченко впервые рассказала, как они с мужем выбирали необычные имена обоих детей.

Екатерина Варченко с мужем и старшим сыном / Фото: скриншот с видео

"Мы договорились с мужем, что если будет мальчик, то называет он, а если девочка – называю я. Я была уверена, что первой у меня будет девочка. Но у нас родился мальчик, поэтому имя выбирал муж. У обоих сынишек двойные имена, старший Кристиан-Дориан, а младший Эмиль-Дориан", — поделилась Екатерина.

Актриса Екатерина Варченко о премьере сериала "Коло Омани" и муже в Нацгвардии

Смотрите премьеру детективной мелодрамы "Круг обмана" 27 ноября, с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

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