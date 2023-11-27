Актриса "Круга обмана" Екатерина Варченко впервые рассказала о втором ребенке и муже-военном

Артистка откровенно поделилась личным.
Уже сегодня, 27 ноября, в 20:30 на телеканале "1+1 Украина" состоится премьера детективной мелодрамы "Круг обмана", где актриса Екатерина Варченко сыграла одну из главных ролей.
Артистка посетила студию утреннего шоу "Сніданок.Вихідний", где поделилась подробностями о сериале и впервые рассказала о личном.
Детективная мелодрама стала одной из первых работ актрисы во время полномасштабного вторжения. Екатерина поделилась, как работалось на съемочной площадке после длительной паузы.
"Это история о девушке с нелегкими жизненными обстоятельствами, которая попала в круг обмана, она многое пережила. На самом деле я всегда волнуюсь перед премьерой, а тут еще и пауза в работе была. Сейчас чувствую, будто работа и творчество смешиваются и исчезает удовольствие, так что все равно пока остается тревога внутри", — поделилась Екатерина.
Также актриса впервые призналась, что она теперь мама двоих детей, рассказала об отношениях с мужем-военным и планах на будущее. С марта 2022 года муж Екатерины, украинский актер театра и кино Анатолий Фон-Филандра, защищает Украину в рядах Нацгвардии.
"Первый год было очень тревожно, младшему сыну было всего 3,5 месяца, он почти совсем не видел отца. Первое слово "папа" он сказал мужу через видеосвязь, ведь только так они и виделись. Сейчас уже легче, потому что мы теперь чаще видимся, уже стали ближе", — призналась Екатерина.
Старший сын актрисы уже успел успешно дебютировать в кино, но сейчас он мечтает стать космонавтом. Сама же она отмечает, что поддержит любой выбор сына. Также Екатерина Варченко впервые рассказала, как они с мужем выбирали необычные имена обоих детей.
"Мы договорились с мужем, что если будет мальчик, то называет он, а если девочка – называю я. Я была уверена, что первой у меня будет девочка. Но у нас родился мальчик, поэтому имя выбирал муж. У обоих сынишек двойные имена, старший Кристиан-Дориан, а младший Эмиль-Дориан", — поделилась Екатерина.
Смотрите премьеру детективной мелодрамы "Круг обмана" 27 ноября, с понедельника по четверг в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".
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