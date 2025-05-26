Актриса Кузнецова во время атаки на Киев попала под обстрел и показала фото поврежденного дома

Екатерина Кузнецова / © instagram.com/katykino

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Украинская актриса Екатерина Кузнецова в ночь на 24 мая, когда атаковали Киев, попала под обстрел.

Знаменитость находилась у родителей. Актриса говорит, что посреди ночи услышала свист. Артистка очень сильно испугалась и сразу же побежала к маме. В тот же момент осколок от вражеского снаряда попал в дом, который расположен по соседству с тем, где живут родители Екатерины Кузнецовой. В результате в доме артистки повылетало стекло в окнах и разбилось. Знаменитость признается, что это была одна из самых страшных для нее ночей во время войны в Украине.

Пост Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

"Я не люблю жаловаться…Это не моя история…Но вчера был самый страшный день в моей жизни…Я до сих пор не могу поверить, что это было со мной, моей семьей и что это было так близко…Я слышу свист, бегу к маме в комнату и как маленький ребенок обнимаю ее. Она мне говорит, что все хорошо, и в тот же момент мы видим, как обломок падает в дом напротив нас…", — шокировала актриса.

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Пост Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

Екатерина Кузнецова вместе с семьей побежала к дому, куда попал осколок, чтобы помочь людям, которые могли пострадать. Но на этом ужасы не закончились. Через некоторое время рядом пролетал вражеский ударный беспилотник. Актриса с семьей сразу же побежала в безопасное место, чтобы спрятаться. Однако громкие взрывы застали их во дворе. Впоследствии Екатерина Кузнецова вышла за связь и отметила, что с ними все хорошо. Тем не менее, артистка очень сильно испугалась.

Пост Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

"Мы, конечно, быстро бежим в сторону того дома, чтобы помочь людям…Мы живы. Это самое главное. Пожалуйста, берегите себя", — поделилась артистка.

Пост Екатерины Кузнецовой / © instagram.com/katykino

Напомним, ранее певица Jerry Heil делилась, что российские оккупанты разрушили студию звукозаписи, где она записывала свои хиты. Артистка показала, как теперь выглядит здание.