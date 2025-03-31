Актриса Леся Самаева шокировала домогательствами со стороны учителя и почему умалчивала о действия обидчика

Леся Самаева

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Украинская актриса, звезда "Скаженого весілля" Леся Самаева сделала откровенное заявление о домогательствах.

Знаменитость вспомнила свои школьные годы. По словам Леси, тогда к ней проявлял чрезмерное внимание учитель. В подробности актриса вдаваться не стала. Только подчеркнула, что у нее был ступор и отвращение.

"Я просто на всю свою жизнь запомнила это онемение, потому что тебя воспитывают, что взрослые — это авторитет. Но вдруг, когда этот взрослый, который авторитет, что-то делает то, чего не должен делать — у меня был просто ступор. И главное, что я никому об этом не рассказывала, потому что это стыдно. Я полностью понимаю этих жертв (домогательств — прим. ред.). У тебя абсолютное ощущение, что ты сама виновата", — призналась Самаева в интервью Алине Доротюк.

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Леся Самаева

О домогательствах будущая звезда никому не сказала, ведь тогда была запугана авторитетом старших и другими ложными представлениями, которые ей заложили в воспитании. Как признается Леся, тогда это породило кучу опасений и она так и не смогла восстановить доверие ко всем старшим мужчинам.

"Я четко знаю это ощущение в юности, это онемение, когда ты не можешь ничего сказать и ты почему-то делаешь то, что тебе отвратительно. Там ничего такого катастрофического не было, но просто я очень четко помню, как мне было неприятно, но я это делала. Более того, я об этом никому не рассказывала, потому что еще потом считала себя виновной. Молчишь и терпишь. И так и не сказала (маме — прим. ред). Повлияло так, что я не могла никогда встречаться со старшими мужчинами. Имела отношения только со сверстниками и была собой", — добавила артистка.