Актриса Леся Самаева впервые за долгое время показала своего мужа — звезду "Тихой Навы"
Актриса обратилась к возлюбленному с особой благодарностью.
Звезда «Скаженого весілля», актриса Леся Самаева поделилась редким романтическим контентом.
Так, впервые за долгое время звезда опубликовала в Instagram фото с мужем Андреем Самининым, который недавно сыграл роль в фильме «Тихая Нава». Супруги уже в браке более 29 лет и не скрывают своих чувств. На этот раз возлюбленные сделали фото на сцене театра в объятиях, любуясь друг другом.
В то же время Самаева призналась, что некоторое время их разделяли километры, а теперь они снова вместе. Поэтому Леся не смогла сдержать эмоций счастья и благодарности за поддержку Андрею.
«Наконец-то. Как я соскучилась. Спасибо, любимый, за поддержку на расстоянии, но ведь насколько лучше быть рядом», — поделилась актриса.
В комментариях семью ждало немало теплых слов, пожеланий и комплиментов.
Самые красивые актеры современности
Как же вы красивы, обожаю вас
Такие милые, любви и счастья вам
К слову, весной этого года супруги будут праздновать жемчужную свадьбу — 30-летие брака. Звездная семья воспитывает дочь.
