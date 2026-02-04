ТСН в социальных сетях

Гламур
200
1 мин

Актриса Леся Самаева впервые за долгое время показала своего мужа — звезду "Тихой Навы"

Актриса обратилась к возлюбленному с особой благодарностью.

Валерия Гажала
Леся Самаева

Леся Самаева

Звезда «Скаженого весілля», актриса Леся Самаева поделилась редким романтическим контентом.

Так, впервые за долгое время звезда опубликовала в Instagram фото с мужем Андреем Самининым, который недавно сыграл роль в фильме «Тихая Нава». Супруги уже в браке более 29 лет и не скрывают своих чувств. На этот раз возлюбленные сделали фото на сцене театра в объятиях, любуясь друг другом.

В то же время Самаева призналась, что некоторое время их разделяли километры, а теперь они снова вместе. Поэтому Леся не смогла сдержать эмоций счастья и благодарности за поддержку Андрею.

Леся Самаева с мужем

Леся Самаева с мужем

«Наконец-то. Как я соскучилась. Спасибо, любимый, за поддержку на расстоянии, но ведь насколько лучше быть рядом», — поделилась актриса.

В комментариях семью ждало немало теплых слов, пожеланий и комплиментов.

  • Самые красивые актеры современности

  • Как же вы красивы, обожаю вас

  • Такие милые, любви и счастья вам

К слову, весной этого года супруги будут праздновать жемчужную свадьбу — 30-летие брака. Звездная семья воспитывает дочь.

Напомним, недавно Леся Самаева сообщила о горе в семье. Звезда потеряла родного человека и в шоковом состоянии вышла на связь.

200
