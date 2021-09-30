Актриса Лиза Зайцева убежала от мужа-абьюзера: "Бил ногами"

Знаменитость ошеломила историей о бывшем возлюбленном.

Украинская актриса, звезда сериала "Люся интерн" Лиза Зайцева впервые рассказала об экс-муже-абьюзере.

Знаменитость пять лет находилась в токсичных отношениях и лишь прошлой осенью решилась уйти от Ивана.

Лиза Зайцева с бывшим мужем / скриншот с видео

Как артистка вспомнила в программе "Звездный путь", с бывшим мужем она познакомилась после съемок в сериале "Клан Ювелиров". Подруга актрисы пригласила ее в клуб, где также развлекался будущий возлюбленный, который старше Зайцевой на пять лет. Через неделю после вечеринки они начали вместе жить, а через три года – поженились.

Лиза Зайцева с бывшим мужем / скриншот с видео

Затем, по словам звезды, любовь превратилась в настоящий ад. Еще до свадьбы Иван начал бить избранницу и регулярно унижать ее психологически.

"В начале отношений был очень сильный контроль, меня не отпускали посидеть с девочками. Когда я задерживалась на меня кричали обязательно. Начинаешь копаться в себе и думать:"Ну да, я сама не права, не надо задерживаться". Тебя могут сильно толкнуть, ударить, ты можешь упасть, тебя могут начать бить ногами. По разному было", — вспомнила знаменитость со слезами на глазах.

Лиза Зайцева / instagram.com/stereoolizaa

Рассказать об этом кому-то она боялась и до последнего верила, что парень изменится.

"Ты живешь в большом страхе. Если ты кому-то это расскажешь, то такое впечатление, что не знаешь, что с тобой произойдет. Это страх, который тебя сковывает. Никто об этом не знал, ты боишься близким рассказать что-то плохое, потому что его перестанут любить. Его перестанут видеть таким, каким ты его видишь. Показываешь другим. И все равно я его очень сильно любила и видела в нем много хорошего", — поделилась она.

Уйти от мужа она решилась только через пять лет отношений. В прошлом сентябре, пока Ивана не было дома, Лиза собрала вещи и сбежала к лучшей подруге. Она призналась, что решиться уйти ей было очень трудно. Тем более, квартира, в которой жили супруги, была общей. Она шла с пустыми карманами, поскольку отдавала долги.

Лиза Зайцева / instagram.com/stereoolizaa

По словам Лизы, муж еще долго ее преследовал. Летом в этом году актриса все же подала на развод. Бракоразводный процесс и раздел имущества продолжается по сей день.

Сейчас сердце 27-летней Зайцевой занято. Она встречается с любимым, с которым познакомилась благодаря съемкам в сериале "Люся интерн". Избранник Лизы — 34-летний веб-дизайнер по имени Александр. Мужчина также разведен. Они вместе почти полгода и пока не живут вместе.

Лиза Зайцева с новым бойфрендом / instagram.com/stereoolizaa

Напомним, звезда "Слуги народа" Галина Безрук сбежала от мужа: "Ударил ногой в живот и сжег документы дочки". По словам артистки, ее муж постоянно употребляет алкоголь.

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