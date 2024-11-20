Актриса Малкова шокировала, как Владимир Талашко домогался ее: "Едва ноги унесла"

Украинская актриса Татьяна Малкова рассказала о домогательствах от звезды фильма "В бой идут одни старики", актера Владимира Талашко.

По словам артистки, это произошло, когда она поступала в университет имени Карпенко-Карого. Талашко тогда преподавал в вузе. Малкова познакомилась с актером. Как она рассказала в интервью Алине Доротюк, Талашко вызывал у нее доверие, ведь он поддерживал ее и уверял, что та обязательно вступит.

Когда же Малкова рассказала маме о преподавателе, женщина не поддержала намерение дочери. Родной человек предупредил Татьяну, что у той "особого таланта нет", а Талашко, мол, специфический человек, который "возьмет его в вуз из-за чего-то другого".

"Я прохожу один экзамен и знакомлюсь с Талашко. Он меня замечает, а я смотрю на него, а для меня это дедушка. Представляешь так, "святой дед". Я пришла домой, призналась маме, что поступаю. Она такая: "А кто у тебя экзамены принимает?". Я сказала, что Талашко. Она сказала, что он очень специфический человек. Типа, давай честно, ты не очень талантлива, и, пожалуй, он тебя возьмет не из-за таланта, а за что-то другое. Я это проигнорировала", — вспомнила актриса.

Владимир Талашко / Фото: УНИАН

Татьяна Малкова рассказала, что однажды выбежала из экзамена, ведь на нее сильно давили. Тогда она была убеждена, что актерство не ее. В этот раз ее тоже поддержал Талашко. Более того, преподаватель посоветовал Татьяне сделали портфолио, в чем он, мол, может помочь, поэтому пригласил ее к себе домой. Актриса согласилась.

Татьяна Малкова вспоминает, что Талашко дал ей одеть коричневый свитер, который в ходе фотосессии постепенно просил снять. В конце концов актриса дорисовала картину и поняла, чего от нее хочет преподаватель. Татьяна Малкова вспоминает, что тогда едва покинула дом Талашко. В конце концов история закончилась тем, что артистка забрала документы из театрального университета.

"Он сказал, что мне как актрисе надо сделать фотографии для портфолио, что приедешь ко мне и мы все сделаем. Ну я же, конечно, все сделаем. Я приехала к нему домой, а он мне кидает коричневый свитер. Он говорит: "Одень, сделаем нейтральный фон". Он очень четко со мной разговаривал, максимально профессионально. Я одела этот свитер, мы садимся, начинаем делать фото. А потом он говорит, что нужно спустить плечо, а теперь сделай вид, что ты его снимаешь, а теперь снимай его. И здесь все пазлы сложились. Я оттуда едва ноги унесла", – шокировала артистка.

Татьяна Малкова / Фото: instagram.com/tannita_malkova

Отметим, громкий секс-скандал вокруг Владимира Талашко развернулся в августе 2021 года. Тогда студентки университета имени Карпенко-Карого обвинили актера в секс-домогательствах. Они заявляли, что преподаватель приглашал их домой, чтобы, мол, помочь в актерской карьере, фотографировал обнаженными и склонял к интиму. Владимир Талашко все обвинения отрицал, но в ноябре 2021-го по собственному желанию уволился из университета. Зимой 2023 года полиция обнародовала результаты расследования дела, согласно которым Талашко признали невиновным из-за отсутствия доказательств.

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