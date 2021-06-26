Актриса Мила Сивацкая восхитила историей необычного знакомства с бойфрендом

Влюбленные познакомились в аэропорту.

Украинская актриса Мила Сивацкая рассказала о личной жизни.

В программе "Світське життя" 22-летняя знаменитость поделилась, что ее сердце занято. Со своим избранником звезда "Лживой истории" познакомились довольно необычно — в аэропорту.

"Мы познакомились случайно в "Жулянах", он предложил выпить кофе в 5 утра зимой, за 2 дня до Нового года и так мы начали встречаться", — поделилась Мила.

Пара живет вместе 3,5 года. Любимый Сивацкой не работает в сфере кино, чему она изрядно радуется. У него свой бизнес. Актриса призналась, что ждет предложения от парня и уже мечтает о свадьбе.

"Я хочу где-то у моря с близкими людьми, с какими-то традициями и Верку Сердючку хочу", — призналась она.

Напомним, недавно TAYANNA рассекретила новые отношения с бойфрендом. Артистка уже отдохнула с любимым на Бали.

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