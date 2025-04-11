Актриса Нина Набока шокировала подробностями смерти третьего мужа в результате жуткого инцидента

Нина Набока

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Звезда фильма "Наталка Полтавка" и "Я работаю на кладбище", актриса Нина Набока высказалась о своем бывшем муже, который погиб.

Так, уже долгое время артистка называет себя вдовой. Однако, по словам Набоки, это ее не оскорбляет, ведь она каждый раз максимально заботилась о своих избранниках. Поэтому сейчас у нее нет угрызений совести. Она вспомнила, как похоронила последнего мужа. Актриса в интервью Алине Доротюк поделилась, что он был "золотым человеком", но его жизнь пошла на спад после операции на придатках. В частности, мужчина начал пить алкоголь. Это и привело к его падению в погреб вниз головой из-за неосторожности. В результате его не стало.

Нина Набока

"Я черная вдова. Но я знаю, кто я такая и что за своими мужьями, как за малыми детьми, смотрела. Почему они умирали — меньше водки надо было пить некоторым из них. Последние муж был заслуженным деятелем искусств, умный человек. И потом у него была операция на придатках и он начал пить. Напился и упал головой в погреб. А это был золотой человек! Мужчины очень обращают на это внимание. На то, что он уже не мужчина. Я говорю: "Да мне уже ничего не надо, чтобы ты был со мной. Сиди на даче и хозяйничай". А мужчины не могут этого перенести, я считаю. Я собиралась ехать на дачу, а соседка позвонила мне и говорит, что собака лает. А он там вверх ногами. Представляете, какая страшная смерть", — шокировала актриса.

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