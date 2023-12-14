Актриса, обвинившая Жерара Депардье в сексуальных домогательствах, совершила самоубийство

Французская актриса Эммануэль Дебевер, которая в 2019 году рассказала о пережитом сексуальном домогательстве со стороны скандального французского актера Жерара Депардье, совершила самоубийство.

Об этом пишет издание The Hollywood Reporter. 60-летняя Эммануэль ушла из жизни 7 декабря. Она прыгнула в реку Сену. Актриса покончила с собой после того, как на телевидении показали документальный фильм-расследование об обвинении Жерара Депардье в сексуальных домогательствах и изнасилованиях.

В ленте также показывали показания актрисы, которая утверждала, что стала жертвой домогательств. В 2019 году Дебевер рассказывала, что пережила насилие со стороны Депардье во время съемок фильма "Дантон", который вышел на экраны в 1982 году. Актриса тогда писала, что скандальный артист сунул руку ей под юбку и пытался облапать, когда они ехали вместе на съемочную площадку. Дебевер делилась, что смогла ответить Депардье и не позволила случиться самому худшему.

Эммануэль Дебевер писала о Жераре Депардье

"Это чудовище позволило себе достаточно насладиться во время съемок, воспользовавшись безлюдностью в вагоне. Он засунул свою жирную лапу под мою юбку, чтобы, по его словам, "мне стало легче"… Я не позволила этому случится", — писала в 2019 году актриса.

Напомним, впервые скандального Жерара Депардье обвинили в изнасиловании в 2018 году, правда, тогда прокуратура закрыла дело из-за отсутствия достаточных доказательств. Но уже в сентябре актриса Шарлотта Арнольд подала в прокуратуру повторные обвинения. По состоянию на весну 2023 года 13 женщин выдвинули против Жерара Депардье обвинения, однако лишь три из них подали заявление в полицию.

Жерар Депардье / Фото: Associated Press

Сам скандальный актер все обвинения отрицает. Он подтвердил, что интим между ними действительно был, однако убеждает, что только по взаимному согласию.

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