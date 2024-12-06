Актриса "Оппенгеймера" сделала каминг-аут и изменилась до неузнаваемости

Американская звезда фильма "Оппенгеймер" Эмма Дюмон совершила каминг-аут.

Так, в своем фотоблоге артистка сделала ряд изменений. В частности, в "шапке" профиля она отметила, что идентифицирует себя местоимениями "они и их". Кроме того, сменила свое имя на Ник Дюмон. В результате фаны Дюмон сделали вывод, что она стала небинарным лицом.

К слову, кардинальные изменения в жизни звезды уже прокомментировал ее представитель. В комментарии изданию TMZ он отметил, что актриса действительно почувствовала себя представителем небинарного сообщества. В то же время он объяснил, что они все еще в своей карьере будут использовать привычное для зрителей имя Эмма Дюмон, а в кругу близких – Ник.

Эмма Дюмон

"Они идентифицируют себя как трансмаскулинное небинарное лицо. В карьере она будет известна как Эмма Дюмон, в кругу друзей и семьи они будут их будут звать Ник", — говорится в комментарии.

Напомним, в украинском шоу-бизнесе свою сексуальную ориентацию также раскрыла дочь продюсера Елены Мозговой. Зоя впервые заявила, что у нее есть отношения с девушкой. Ее звездная мама недавно рассказала, как отреагировала на такое известие.

Елена Мозговая отреагировала на каминг-аут своей дочери! - ЖВЛ представляет

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