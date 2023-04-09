Актриса отечественного дубляжа "порвала" украинской озвучкой позорного интервью Ани Лорак: "Я обісралась"

Украинская актриса и диктор Екатерина Сергеева подняла настроение соотечественникам своей версией позорного интервью певицы-предательницы Ани Лорак российской журналистке.

На странице в Instagram Сергеева разместила дубляжную пародию на этот странный разговор, в котором Лорак назвала войну "случилось то, что случилось", что ее "выжили" из Украины из-за политических действий, а путинист Филипп Киркоров стал ее старшим братом.

В своей пародии Сергеева мастерски передала мимику скандальной артистки. "Лорак" устами Сергеевой на украинском языке рассказала, как на самом деле прошел для нее последний год, в течение которого она молчала:

"То есть, я пропала на год? Я не пропала. Я целый год стучала камушком в стену. Блин, это такие ощущения! А потом я плакала и рыгала. Вот так. Потом я поняла, что нужно чем-то заниматься и вспомнила, что никому не нужна. И, боже, у меня началась истерика, а потом мне сделали несколько уколов и стало все хорошо. Но я также не могу назвать войну войной. Я и сегодня говорю "случилось, что случилось". Я ведь женщина, я девочка. И когда случилось то, что случилось, это был шок. Мне стали все писать, спрашивать меня, где я, что я. Короче, я обосралась от страха. Я начала бухать, потом такая – ве. Потом снова эти припадки, типа я украинка, как я могу. Я такая: "Украина – это прекрасно", но деньги! Деньги для меня никогда, знаете, не пахли и не пахнут", — сказала Лорак в версии интервью от Сергеевой.

Любопытно, что актриса дубляжа также озвучила и российскую журналистку. Подписчики Екатерины остались в восторге от ее мастерства: "Это гениально!", "Катя, это хит! Ведущую ты уделала", "не могу решить, кто лучше – Лорак или ведущая", "наконец сказала правду!", "Это гениально! Единственное интервью с Лорак, которое можно смотреть даже на повторе".

Напомним, ранее свою версию интервью Ани Лорак с российской журналисткой показал шоумен Анатолий Анатолич. Он вместо артистки-предательницы "ответил" на вопросы журналистки.

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