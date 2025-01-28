Актриса Светлицкая рассекретила, где и кем работала до популярности: "Чувствовала, что деградирую"

Украинская актриса Елена Светлицкая рассказала о своем карьерном пути.

В частности, в фотоблоге артистка поделилась, что первой серьезной ее работой было пение в караоке. Те времена для Светлицкой были сложными, но все же это занятие приносило деньги.

"На самом деле, хоть график был тяжелым, и это не была работа моей мечты, но это было очень весело! Ко мне часто приходили подруги и мы зависали до самого утра, распевая любимые хиты", — вспомнила звезда.

Елена Светлицкая / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Однако знаменитость в определенный момент почувствовала, что застряла на одном месте и захотела перемен: "В то же время в караоке я начала чувствовать, что будто деградирую и это точно не то место, где я захочу работать годами и как-то развиваться. Несмотря на то, что я там классно зарабатывала. У меня были достаточно высокие чаевые. Но я застряла в зоне комфорта", – объяснила артистка.

Елена Светлицкая / Фото: instagram.com/olena_svitlytska

Заглянув страху в глаза, она начала искать новые способы заработка. И начала регулярно посещать кастинги и училась. В результате это и привело Светлицкую к желаемому результату и актерства.

"Ходила на все кастинги, пробы, проходила разные обучения, вот реально была прям повсюду, потому что понимала, если стучаться во все двери, то какие-то точно откроются!", — подчеркнула актриса.

Напомним, недавно Елена Светлицкая развелась и раскрыла, как с бывшим поделила имущество и обязанности по воспитанию детей. Кроме того, ответила на слухи о романе с актером Цымбалюком.

Читайте также: