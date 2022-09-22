Актриса Тишкевич показала, как лечится от тяжелой болезни: "Часто плачу, но веру не теряю"

Артистка Екатерина Тишкевич поделилась подробностями своего лечения в Украине.

В общем, знаменитость продолжает вести борьбу с тяжелой болезнью. После отчаянных попыток вылечиться за границей врачи посоветовали актрисе поехать на запад Украины, что она и сделала.

Там Екатерине ставят капельницы, звезда проходит и другие процедуры. Кроме того, знаменитость дышит чистым воздухом и проводит медитации.

Екатерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

"Я усталая от хронической боли и тревоги за самочувствие, поэтому приняла решение поехать на лечение туда, куда посоветовали врачи. Сама. Там продолжу капельницы, таблетки, а также медитации, дыхание. Да и смена картинки должна хоть немного облегчить состояние, потому что я все лето, а теперь уже почти и сентябрь, пролежала дома, или в больницах. Ни с кем не общаюсь, часто плачу, но веры не теряю", — поделилась знаменитость.

Екатерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

В частности, Екатерина в Instagram делится с поклонниками фотографий, как проходит ее лечение в селе Нижнее Солотвино на Закарпатье.

Екатерина Тишкевич / Фото: instagram.com/mrsketrin

Напомним, в конце июня украинская актриса Екатерина Тишкевич сообщила, что уже восемь лет борется с неопределенным диагнозом. Знаменитость постоянно страдает от головных болей.

Через 8 лет врачи так и не смогли установить диагноз. С начала войны болезнь Тишкевич начала прогрессировать. Состояние актрисы ухудшилось, и она перестала вставать с постели. Лекарство, которое раньше помогало Екатерине, прекратило действовать.

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