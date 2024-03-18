Актриса Тышкевич шокировала, как в Польше ее обматерил таксист и угрожал выбросить посреди дороги

Артистка рассказала о неприятном инциденте, который с ней случился по дороге из Варшавы во Вроцлав.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич шокировала историей, как в Польше таксист нагло и грубо обращался с ней.

В своем Instagram артистка поделилась, что направлялась из Варшавы во Вроцлав, где ее должна была встретить подруга. Екатерина Тышкевич воспользовалась услугами службы перевозки, когда водитель берет себе пассажиров. Впрочем, поездка выдалась не из приятных.

"Приехала крайне раздолбанная старая тачка, на заднем сиденье уже были две местные девочки, также пассажирки. Водитель неряшливый, грубый, почти ногами впихнул мой чемодан в салон девочек. Мы все напряжены", — вспомнила актриса.

Пост Екатерины Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Уже через полтора часа поездки другие пассажирки стали спорить с водителем. Сначала Екатерина считала, что девушки возмущались состоянием авто, ведь оно постоянно останавливалось и водитель подливал "под капот" какую-то непонятную жидкость. Но впоследствии актриса поняла, что ссоры возникли из-за нее.

Пост Екатерины Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Он начал орать и тыкать пальцем на меня, там уже пошли понятные мне слова, типа "к*рва украинская" и другой мат. Я обратилась к девушкам на английском, они объяснили, что тот неважно высказался об Украине и лично обо мне, доволен, что языка я не понимаю, и надеялся, что польки разделят его взгляды, но они встали в мою защиту", — рассказала актриса.

Пост Екатерины Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Артистка поделилась, что потом водитель вообще начал им трем угрожать, что выбросит из авто прямо посреди трассы. Так что Тышкевич обменялась с пассажирками контактами и попросила их дальше ехать тихонько, чтобы не провоцировать таксиста. В конце концов, они добрались до места назначения. Хотя артистка убеждена, что могло произойти что угодно, ведь поляк был действительно агрессивно настроен и проявлял свою ненависть к украинцам.

Пост Екатерины Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

"Мы добрались целыми и невредимыми. Но могло быть совсем не так, потому что агрессия поляка ужаснула нас всех. Он обвинял меня во всем. Лютая ненависть к украинцам…", — добавила артистка.

Пост Екатерины Тышкевич / Фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych

Напомним, ранее Екатерина Тышкевич рассказывала о кризисах в отношениях с мужем, актером Валентином Томусяком. Также артистка делилась, как они их преодолевали.

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