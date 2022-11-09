Актриса Тышкевич вынуждена с мужем уехать из недавно приобретенного дома: "Нужны денежки"

Знаменитость рассказала, куда поедет ее муж, а куда она сама.

Украинская актриса Екатерина Тышкевич вынуждена вместе с мужем, актером Валентином Томусяком, уехать из дома, который супруги приобрели до начала полномасштабной войны.

В общем, Катя едет за границу лечиться, а вот Валентин переезжает в квартиру.

"Муж временно переселится в квартиру, а жена, то есть я, поедет лечить нервы в тепло", — поделилась актриса.

Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк / Фото: instagram.com/mrsketrin

Свой частный дом супруги решили сдать в аренду. Как призналась Катя, на ее лечение нужны деньги. Работы у актеров сейчас нет, а зарплаты мужа им не хватит.

"Я планирую выехать за границу и на это нужны денежки. Работа Валика в институте вообще не вывезет мою поездку, то было принято решение пока выехать из своего только недавно приобретенного дома. Полномасштабная внесла много коррективов в наши планы, и в ваши тоже, я знаю ", – поделилась Катя.

Напомним, недавно Тышкевич шокировала рассказом о скандальном режиссере Оксане Байрак, с которой раньше дружила. По словам актрисы, Байрак на съемочной площадке заявляла, что хотела бы выйти замуж за Путина.

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