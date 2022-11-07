Актриса Тышкевич высказалась о скандальной Оксане Байрак: "За Путина бы вышла замуж"

Украинская актриса Екатерина Тышкевич близко дружила со скандальным режиссером Оксаной Байрак, у которой пророссийские взгляды.

Как вспомнила знаменитость, Байрак ее повергла в шок. Екатерина не понимала, что режиссер настолько пророссийски настроена. По словам Тышкевич, Байрак могла на съемочных площадках говорить, что она вышла бы замуж за Путина. Впрочем, они думали всегда, что режиссер шутит.

Оксана Байрак / Фото: instagram.com/ksanabayrak

"Оксана меня удивила. Была ли я такая слепая, что не видела, насколько она пророссийски настроена. Были какие-то шутки, типа: "За Путина бы я вышла замуж". Я всегда думала, что она реально гонит, так не может быть. всем направо и налево это говорила, я думала, что это такая неудачная шутка", — вспомнила Тышкевич в интервью Алине Доротюк.

Катя рассказала, что еще до начала полномасштабной войны перестала общаться с режиссером. После прямых эфиров Байрак, где та открыто показала свои пророссийские взгляды, актриса поняла, что поступила правильно.

"Ее прямые эфиры, откровенные пропагандистские эфиры, где она говорит о том, как "Украина бомбила Донбасс восемь лет", об "аллее ангелов" и все остальное, — по методике. Честно говоря, последние месяцы до начала полномасштабной войны мы почти не общались, потому что мне очень тяжело давалась эта дружба. Это дружбой, пожалуй, и не было, потому что я не уверена, что Оксана умеет дружить на равных", — добавила звезда.

Оксана Байрак / Фото: instagram.com/ksanabayrak

Катя также прокомментировала, сможет Байрак признать свою ошибку и изменить позицию. По словам Тышкевич, этого никогда не произойдет.

"Этого никогда не произойдет. Мы хорошо знаем Оксану, этого не произойдет. Потому что Оксана всегда права. И признать свою ошибку… Она этого не сделает", – добавила звезда.

Напомним, недавно Екатерина Тышкевич рассказала, как начался ее роман с мужем Валентином Томусяком. В начале отношений актер бросил Катю, а она его за это проучила.

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