Актриса Валерия Ходос рассказала о постоянной борьбе с лишним весом: "Неприятно и дискомфортно"

Украинская актриса Валерия Ходос призналась, что всю жизнь боролась с лишним весом.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" знаменитость поделилась, что постоянно пыталась избавиться от килограммов. Ходос сидела на диетах и занималась спортом. Правда, физические тренировки, по мнению артистки, работали не так, как она хотела. В частности, Ходос вместо того, чтобы похудеть, набирала мышечную массу.

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Всю жизнь я боролась с лишним весом. Кадр еще и прибавляет плюс пять кило. С моими щеками в кадре я всегда пончик. Это неприятно и дискомфортно, ты себя постоянно в чем-то ограничиваешь. И спорт, и еда…Весы меня очень демотивировали, потому что можно худеть, а вес может расти, потому что мышцы появляются. Я еще у меня есть такая особенность, я очень люблю сильные тренировки. Когда я занималась без тренера, я делала себе хуже. У меня мышцы росли", – поделилась актриса.

В настоящее время Валерия Ходос убеждена, что в ее организме что-то изменилось, и она стала значительно худее. Правда, актриса продолжает заниматься спортом, но уже с тренером. Также артистка ограничивает себя в еде: не ест мясо и рыбу и почти не употребляет сладкого.

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Сейчас что-то изменилось в организме. Я сама вижу, что я уменьшилась. Тогда я могла добиться такой формы диетами, ограничениями. Много нужно было чего делать. А сейчас нет. Сейчас спорт обязательно. Я не ем мяса, рыбы, ограничиваю сладкое. Сейчас я наконец-то себе нравлюсь", — рассказала знаменитость.

Напомним, ранее Валерия Ходос рассказала о своей личной жизни и о том, планирует ли выйти замуж.

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