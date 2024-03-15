Актриса Валерия Ходос шокировала причиной, почему ушла из Молодого театра

Украинская актриса Валерия Ходос впервые призналась, как не по собственному желанию покинула Молодой театр.

Артистка долгое время играла в Молодом театре, где у нее было немало спектаклей. Когда появилось новое руководство, у Ходос и дальше были роли. Впрочем, как рассказала актриса в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", ей пришлось уйти и не по собственному желанию. Дело в том, что с Ходос не подписали контракт, чтобы она продолжила работать.

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"После того, как Станислав Анатольевич ушел, у меня были все равно роли с новым руководством. Потом у меня был период, когда я сильно заболела, пошла на больничный, вернулась и сказала, что мне нужно начать с какого-то легкого спектакля, чтобы почувствовать, могу ли я работать. Со мной не переподписали договор. Я знала, что надо было переподписывать, а мне не позвонили. А я такая гордая. Я была ведущей актрисой Молодого театра. Я никогда не буду проситься", — поделилась артистка.

Актриса призналась, что сначала ей было тяжело, что пришлось покинуть сцену Молодого театра. Но Ходос поддержал приятель, который нашел нужные слова, чтобы ее утешить.

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Было тяжело, может быть, несколько месяцев. Но у меня тогда был очень близкий друг, актер этого же театра. Он сказал: "Ты ушла как звезда, это надо выдержать и держаться своей позиции". Надо быть там, где тебя ценят", – вспомнила артистка.

Валерия Ходос признается, что сейчас не держит обид художественного руководителя театра Андрея Билоуса. Но актриса говорит, что на сцену Молодого театра не планирует возвращаться. По словам артистки, ей гораздо удобнее сниматься в кино и работать в актерской школе.

Валерия Ходос / Фото: instagram.com/v.khodos

"Нет! Я встретила его помощницу, она сказала какую-то фразу: "Ну, пообижалась и давай возвращайся!". Это со мной не переподписали контракт! Я не обижалась. Я пришла работать, у меня куча спектаклей было. Это было еще одной капелькой того, что я должна быть там, где точно знают мне цену. Не хочу возвращаться. Я почувствовала, что такое быть свободным человеком, планировать свой график, не зависеть от репертуара", — сказала Ходос.

Отметим, что Валерия Ходос с 2009 года была актрисой Молодого театра. Однако в 2015 году артистка неожиданно покинула театральную труппу.

Напомним, ранее Валерия Ходос вспомнила, как однажды обнажилась на сцене театра и рассказала о своих эмоциях.

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