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Актриса Вера Фармига включила на концерте сигнал воздушной тревоги и воскликнула "Слава Україні"

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
2593
Время на прочтение
1 мин
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Актриса Вера Фармига включила на концерте сигнал воздушной тревоги и воскликнула "Слава Україні"

Вера Фармига / Фото: Associated Press

Также знаменитость призвала протестовать против позиции политиков, которые поддерживают войну в Украине.

Известная голливудская актриса, у которой украинские корни, Вера Фармига в очередной раз поддержала Украину.

У знаменитости был концерт в Рок Академии в Нью-Йорке. Звезда не могла выступить, не сказав ни слова об Украине. Вера включила сигнал воздушной тревоги, который украинцам через Россию приходится слышать уже девять месяцев.

Также актриса призвала протестовать против политиков, которые поддерживают или оправдывают действия страны-агрессора.

"Мы против политиков, которые поддерживают войну! Мы будем протестовать! Будем протестовать!" – выразилась Вера.

В конце своей речи знаменитость воскликнула на украинском патриотический лозунг: "Слава Украине!".

Отметим, с начала полномасштабной войны многие мировые знаменитости поддерживают украинцев, которые героически защищают свою страну от оккупантов. Недавно легендарный Род Стюарт решил начать свой тур по Великобритании с поддержки Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2593
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