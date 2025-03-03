Актриса Вера Кобзарь ошеломила, как из-за внешнего вида ее не брали сниматься в кино

Украинская актриса театра и кино Вера Кобзарь удивила, как из-за внешнего вида ее не брали сниматься в кино.

Звезда сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" умело балансирует между театральной сценой, киносъемками и реальной жизнью. Ее актерские проекты расписаны на два года вперед. Правда, и она сталкивается с неожиданными вызовами в индустрии.

Непревзойденной Вере Кобзарь 45 лет, и именно из-за слишком молодого вида на свой возраст ей отказали сразу в двух полнометражных проектах. Каких именно - актриса не рассекречивает.

"Я записывала пробы, велись переговоры. И из-за прекрасной генетики, хорошего внешнего вида и молодости в 45 с лишним я не снимаюсь. Я же не виновата, что у меня такой вид в этом возрасте", — рассказала Вера Кобзарь в программе "Ближче до зірок".

Вера Кобзарь

Не исключение, что на такой роскошный вид актрису вдохновляет новая любовь. Четыре года назад она развелась с мужем Александром Кобзарем после 20-летнего брака и о личной жизни с тех пор не говорит. Но команде "Ближче до зірок" намекнула — больше не одинока: "Я счастливый человек. У меня есть все и достаточно, чтобы быть счастливой".

Интересно, что, несмотря на все отказы, съемок звезде хватает. Уже сегодня, в 22:00, на телеканале ТЕТ стартует долгожданное продолжение комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 3", где Вера Кобзарь сыграла маму главной героини Юли. В третьем сезоне эмоций, а с ними и конфликтов между персонажами станет еще больше, ведь Юля и Рома наконец-то порадуют новостью о пополнении. В ожидании первенца супруги откроют собственный бизнес, а их родители начнут соревнования за звание лучшего дедушки и бабушки.

Постер сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс"

Как любимые герои пройдут испытания беременностью, смотрите в премьерных сериях картины "Ромео и Джульетта из Черкасс 3" с понедельника по четверг, в 22:00, на телеканале ТЕТ.

Напомним, недавно Вера Кобзарь рассказала, как от родных скрывала беременность. Артистка объяснила, почему это делала.

Читайте также: