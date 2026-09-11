Актриса Вера Кобзарь раскрыла секрет молодого вида в 47 лет и удивила, почему боится пластики

Вера Кобзарь / © instagram.com/regulav

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Украинская актриса театра и кино Вера Кобзарь рассекретила, как поддерживает молодой вид и почему боится пластических операций.

Артистке сейчас 47 лет. Знаменитость на проекте «Ранок у великому місті» честно говорит, что не чувствует себя на свой возраст, разве что физически. По словам Веры Кобзарь, уже некоторые вещи ей делать тяжелее, чем было раньше. Однако касательно возраста, то это артистку не смущает. Единственная цифра, которая давит на Веру Кобзарь, так это та, что на весах.

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«Цифра давит только та, которая на весах. Это первый год, когда она не отвечает моему внутреннему состоянию. Пожалуй, я физически, возможно, чувствую (возраст — прим. ред.). Ибо душой и мозгом я не чувствую. Но вот иногда я понимаю, что мне лень делать. Хотя я должен это делать так, чтобы в 57 лет вы не поверили, что это мой возраст в паспорте», — делится знаменитость.

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Вера Кобзарь / © instagram.com/regulav

Актриса также рассказала, как поддерживает молодой вид. Знаменитость говорит, что ей в этом помогают уходовые процедуры. А вот что касается пластических операций, то Вера Кобзарь скептически относится. Актриса говорит, что будет просто принимать возрастные изменения, поскольку результат пластики на других ей не нравится.

«Я забочусь об этом много лет. Еженедельно — уходовые процедуры. Раз в 8-10 месяцев — более агрессивные. Слава Богу, пока без ножа. Я вижу результат на женщинах, который меня не удовлетворяет. Я, видимо, стремлюсь к тому, чтобы правильно воспринимать биологическое течение времени», — говорит знаменитость.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук раскрыла секрет молодого вида. Оказывается, дело совсем не во внешнем виде.

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