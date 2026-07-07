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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
365
Время на прочтение
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Актриса Виктория Билан неожиданно попала в больницу и показалась на пункции

Артистка оказалась в клинике ревматологии.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Виктория Билан

Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Украинская актриса Виктория Билан встревожила поклонников, сообщив о проблемах со здоровьем.

В своем фотоблоге артистка опубликовала кадр из больницы. На фото видно, что Виктория находится в манипуляционном кабинете, где медики под контролем УЗИ производят ей пункцию коленного сустава. Причины, по которым понадобилось вмешательство, актриса пока не раскрывает.

Несмотря на это, Билан не осталась без поддержки. Прямо из больничной кушетки она кратко обратилась ко всем, кто сейчас рядом с ней в непростой период.

«Благодарю всех, кто рядом», — лаконично написала актриса, не скрывая печали.

Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Виктория Билан / © instagram.com/vikki.bilan

Еще несколько дней назад Виктория активно делилась кадрами со съемочной площадки и показывала, как проводит время с коллегами на работе. Так что новость о ее госпитализации стала неожиданностью для поклонников.

Отметим, что в последнее время личная жизнь актрисы также находится в центре внимания. После разрыва с актером и военнослужащим Владимиром Ращуком между бывшими супругами неоднократно возникали публичные споры, в частности, относительно совместного сына Яремы. В то же время Ращук поздравил мальчика с девяти месяцами жизни и поделился общим фото.

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Дата публикации
Количество просмотров
365
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