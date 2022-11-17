Актриса Виталина Библив о родственнице в РФ, которая жила в Киевской области: "Она написала, что Мариуполь – постановка"

Известная украинская актриса Виталина Библив рассказала о своей родственнице из России, которая когда-то жила в Василькове Киевской области, а ныне в Москве.

Артистка поделилась, что ее юмористический образ бабы Наташи, который она создала в начале полномасштабной войны, чтобы поддержать дух украинцев, не оценила живущая в российской столице отцовская крестница. Об этом Виталина рассказала в программе ЖВЛ.

В своих скетчах Библив шутит о москалях, что задело "русскую душу" родственницы:

"Ее это очень возмутило и она мне написала очень огромное сообщение: "А почему ты не пишешь, что у вас президент наркоман?", "А почему ты не пишешь, что это постановка в Мариуполе? Эта ваша театральная постановка". И я поняла, что там уже настолько все промыто, что даже если я буду объяснять, тратить свои нервы… Я просто написала, что я желаю, чтобы твой ребенок никогда не знал, что такое расти без мамы, без ручек", — рассказала Библив.

ВИТАЛИНА БИБЛИВ: "33 дня со дня рождения это очень мало, а 33 дня в бомбоубежище это очень много"

Актриса убеждена, что после всех ужасов, что россияне сделали в Украине, примирение с этим народом будет невозможным еще много лет даже после нашей победы. Библив также для себя решила больше не участвовать в проектах, где работают россияне. И не важно – в кадре или нет.

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