Актриса Виталина Библив шокировала, как ее родственники из России поддерживают войну: "Меня назвали нацисткой"

Известная украинская актриса Виталина Библив рассказала о своих родственниках, которые живут в России и поддерживают войну в Украине.

В настоящее время артистка с ними не общается. Однако в начале полномасштабной войны знаменитость пыталась им донести правду и объяснить, что происходит в Украине. Родственники Библив поверили российской пропаганде. Родные актрисы из РФ убеждены, что в Буче "была постановка", а в Мариуполе "играли актеры". Тем временем саму Библию родственники назвали "нацисткой".

"Я с ними не общаюсь: там бетонная крыша! И что бы я ни рассказывала, отвечают: это все Америка. Россия, мол, не виновата. После того, как мне сказали, что в Буче была постановка, а в Мариуполе играли актеры, не хочу даже говорить о них. Я уже рассказывала, что меня назвали родные из Москвы нацисткой", — рассказала артистка в интервью Obozrevatel.

Виталина Библив / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Больше всего Библив расстроило то, что родственники приезжали к ней в Украину и видели, что здесь на самом деле происходит. Все попытки убедить родных артистка оставила. По словам актрисы, у них есть возможность узнать правду, однако они ею не пользуются, а слепо верят пропаганде.

"До войны мы ездили в гости друг к другу... Есть афоризм, мне очень нравится: "Можно осла подвести к воде, но пить он будет сам". Мы же живем не в Советском Союзе, где два канала телевидения. Во всем можно разобраться, если захотеть", — добавила актриса.

Виталина Библив / Фото: facebook.com/vitalina.bibliv

Напомним, между тем россияне, которые не поддерживают войну, уезжают из РФ. В частности, актриса Екатерина Кузнецова рассказала о своем муже из России. По ее словам, Максим не только не поддержал войну, но хочет изменить российское гражданство на украинское.

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