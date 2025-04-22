Актриса Виталина Библив шокировала видео, которое записала в оккупации на случай смерти

Виталина Библив

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Звезда сериала "Будиночок на щастя", актриса Виталина Библив, которая недавно впервые вышла замуж, вспомнила свою жизнь в оккупации, когда прощалась с жизнью.

Так, артистка застала полномасштабное вторжение на Киевщине, которую впоследствии оккупировали россияне. В невыносимых условиях и под постоянными обстрелами Библив была больше месяца. По словам звезды, иногда ее страх достигал такого максимума, что она задумывалась о том, что может умереть от рук оккупантов. Тогда же Виталина записала видеозавещание, в котором выразила свою любовь к ближайшим и просила об особых ритуалах погребения.

Кадр из видеозавещания Виталины Библив

В частности, завещала о нестандартной церемонии прощания, на которой все должны быть счастливы. В обращении она также добавила, что хочет быть похоронена в желтом костюме. По словам Библив, она никогда не боялась смерти. Вмсето этого всегда волнуется о близких.

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"Абсолютно спокойно отношусь к своей смерти. У меня больше страха за любимого человека, родителей, родственников, крестников, которых 11 — за них волнуюсь. После того, как говорили, что "освободили Киевскую область", я записывала прощальное видео. Я говорила, что "у нас происходит такой пиздец, но вдруг что — одеть меня в желтый костюм, не плакать и включить веселую музыку, хохотать", — ошеломила звезда в интервью Маше Ефросининой.

Напомним, недавно актриса Ксения Мишина шокировала, как оказалась под обстрелом в Одессе, где снималась в новой картине.