Актриса Виталина Библив со слезами на глазах рассказала о родственниках в окупации в Херсонской области

Известная украинская актриса Виталина Библив, которую родственники из России называют "нацисткой", рассказала о близких, которые находятся на временно оккупированной части Херсонской области.

Так, тетя и дядя Виталины находятся в поселке Великая Лепетиха, которое находится на левом берегу Каховского водохранилища. К слову, российские окупанты до сих пор держат контроль над рядом населенных пунктов на левобережной части Херсонской области. По словам Библив, ее родные находятся в окупации уже больше года, а последний период и вовсе не выходят на связь:

"У меня тетя и дядя в оккупации уже больше года. Великая Лепетиха Херсонской области. С ними нет связи уже почти две недели. Мы не знаем, как они и что они", - со слезами рассказала Виталина в интервью Алине Доротюк. .

Виталина Библив

Актриса отметила, что оборвала все связи с родственниками, проживающими в стране-агрессорке и для нее не существует "хороших русских":

"Одна уехала из России, я до сих пор с ней общаюсь. С другими (россиянами – прим. ред.) я прекратила. О чем можно говорить. Да, у нас было прекрасное прошлое, но такое настоящее. Для меня нет "хороших русских", – подчеркнула знаменитость.

Напомним, ранее Виталина Библив сменила свое имя и фамилию и назвала причину такого решения.

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