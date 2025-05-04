Актриса Яна Глущенко восхитила редким фото с мужем и 7-летним сыном

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса Яна Глущенко показала редкое фото с мужем, продюсером Олегом Збаращуком, и 7-летним сыном Тамерланом.

Семейными фотографиями знаменитость поделилась в Instagram. В частности, актриса опубликовала снимки, на которых была изображена с мужем и сыном. Кадры были сделаны во время их прогулки. Семейными фотографиями Яна Глущенко делится не так часто, поэтому можно рассмотреть, как выглядят родные ей люди.

Кроме того, знаменитость призналась, что для нее значит семья. По словам актрисы, муж и сын – это лучшее, что произошло в ее жизни. Артистка говорит, что семья для нее – это опора, поддержка и безграничная любовь. Яна Глущенко очень счастлива, что рядом с ней есть муж и сын.

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Яна Глущенко с мужем и сыном / © instagram.com/yamo4ka

"Семья - это лучшее, что случилось в моей жизни. Мой муж и наш сын - не просто родные люди, а моя опора, мое сердце, моя безграничная любовь. Мы вместе смеемся, дурачимся, поддерживаем друг друга и просто кайфуем от жизни. Так круто знать, что рядом именно вы. Пацаны, вы нереально крутые! Люблю вас безгранично!" – поделилась актриса.

Отметим, в апреле Яна Глущенко объявила, что идет с "Дизель Шоу". Бывший коллега артистки – актер Евгений Гашенко – прокомментировал ее решение покинуть проект.