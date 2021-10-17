Актриса "Женского Квартала" поделилась, как пела в одном хоре с солисткой группы Go_A

Ирина Гатун и Екатерина Павленко пели вместе в детском хоре.

Актриса "Женского Квартала" Ирина Гатун вспомнила, как пела в одном хоре с фронтвумен группы Go_A Екатериной Павленко.

В программе "Світське життя" юмористка поделилась, что они вместе занимались вокалом в детском хоре.

"Детский был хор "Червона калинонька" и мы с Катей там пели. Мы встретились уже после "Евровидения", конечно же она меня помнит, мы общаемся в силу возможности свободного времени сейчас, но да. Вот если мы ходили вместе на кружок — я ходила, а она пела", — вспомнила Ирина.

Ирина Гатун / instagram.com/irina_gatun

Также Гатун рассекретила, как планировала праздновать день рождения. 30 сентября актрисе исполнилось 34 года. На момент съемок выпуска, она рассказала, что на этот день пришелся последний день съемок нового фильма. Поэтому именинница собиралась объединить два праздника с командой.

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