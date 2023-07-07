Актрисе Виктории Булитко срочно вызвали скорую

Артистка рассказала, что с ней случилось.

Актриса "Дизель шоу" Виктория Булитко показалась в карете скорой помощи и очень сильно напугала своих поклонников.

Знаменитость в Instagram опубликовала видео, где она лежит в скорой. Поклонники начали волноваться за свою кумира. Булитко объяснила, что с ней случилось.

Как оказалось, под кожу актрисы залез клещ, который укусил ее за пикантное место – ягодицы. Животное нужно было немедленно доставать, чтобы оно не причинило вреда. Виктория решила не рисковать и вызвала скорую.

"Это мой первый раз в скорой...", — поделилась Виктория.

Правда, некоторые подписчики возмутились, что для того, чтобы достать клеща, актриса вызвала скорую. Однако Виктория объяснила, что рядом не было медпункта. Тем временем клеща Булитко не хотела самостоятельно доставать, чтобы не навредить себе.

Напомним, недавно актриса Дарья Петрожицкая не на шутку напугала поклонников. Артистка оказалась в больнице под капельницей.

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