Актрисы, которые побрились налысо ради роли в кино: шокирующие кадры до и после

Голливудские актеры ради роли в фильме соглашаются на разные эксперименты во внешнем виде.

Знаменитости, чтобы успешно воплотить на экранах своего персонажа, могут кардинально набирать и сбрасывать вес, красить волосы в разные цвета, или вообще избавляться от них.

Некоторые актрисы даже решаются побрить голову. Хотя не всем артисткам этот шаг дается легко.

Редакция сайта ТСН.ua подготовила подборку о голливудских актрисах, которые ради роли в кино согласились побриться налысо.

Натали Портман

Американская актриса решилась на кардинальные изменения во внешности в 2005 году ради роли в фильме "V - значит Вендетта", где она воплотила на экранах журналистку Иви Хаммонд. Портман села на суровую диету и почти не вылезала из спортзала. Более того, актриса ради роли без угрызений совести простилась с длинными волосами и сбрила их.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Шарлиз Терон

Актриса решилась побрить голову ради съемок в фильме "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года. Шарлиз Терон сначала скрывала, что избавилась от своих локонов. Однако после завершения съемок знаменитость не спешила возвращать предыдущую длину волос, ведь призналась, что так ей нравится гораздо больше.

Шарлиз Терон

Тильда Суинтон

Британская актриса побрила голову ради съемок в фильме "Доктор Стрэндж" 2016 года. Знаменитость была убеждена, что именно так должен выглядеть ее персонаж, поэтому быстро согласилась на просьбу продюсеров попрощаться со своими волосами.

Тильда Суинтон

Кара Делевинь

Английская актриса и модель решилась на кардинальные изменения во внешности ради роли в фильме "Жизнь за год", премьера которого состоялась в 2020 году. На экране Делевинь воплотила девушку Изабель, которая борется с раком. Ради роли Каре пришлось побрить голову. Знаменитость с удовольствием пошла на такие кардинальные изменения, ведь говорила, что всегда мечтала это сделать, однако работа моделью не давала такой возможности.

Кара Делевинь

Энн Хэтэуэй

Американской актрисе не нужно было полностью брить голову, а вот сделать стрижку "под мальчика" по просьбе продюсера ради роли в фильме "Отверженные" 2012 года таки пришлось. Как говорила сама Энн, ей было больно прощаться со своими волосами, она не хотела их состригать. Знаменитость стеснялась выходить на публику и прятала голову. Однако такие жертвы оказались не напрасны. За работу в фильме "Отверженные" актриса получила желанный "Оскар".

Энн Хэтэуэй

Деми Мур

Деми Мур была одной из первых голливудских актрис, которые решились ради роли в кино побрить голову. Знаменитость распрощалась со своими длинными волосами из-за фильма "Солдат Джейн" 1997 года. Хотя лента собрала мало кассовых сборов и была неоднозначно воспринята критиками, но для Деми Мур стала билетом в Голливуд. Многие продюсеры и режиссеры были увлечены работой и решительностью актрисы полностью отдаваться роли.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт

Американская актриса решилась состричь волосы ради роли в фильме "Под водой", премьера которого состоялась в 2020 году. Режиссер ленты предложил Стюарт изменить прическу, ведь это дополнило бы характер ее героини. Хотя стричься было необязательно, актриса охотно согласилась.

Кристен Стюарт

Кейт Бланшетт

Австралийская актриса попрощалась со своими белыми волосами ради роли в фильме "Рай", премьера которого состоялась в 2002 году. Решиться на подобные изменения Кейт было не сложно. Более того, после выхода фильма актриса говорила, что быть лысой ей понравилось.

Кейт Бланшетт

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