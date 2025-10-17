Аль Пачино высказался о смерти Дайан Китон, с которой крутил роман более 50 лет назад

Аль Пачино и Дайан Китон / © Associated Press

Легендарный актер Легендарный актер Аль Пачино впервые публично прокомментировал смерть своей бывшей возлюбленной и партнерши по «Крестному отцу» — Дайан Китон.

Их история любви началась еще в 1970-х на съемочной площадке культового фильма Фрэнсиса Форда Копполы, где они сыграли Майкла и Кей Корлеоне. Их чувства не закончились с последним дублем. Пара не раз сходилась и расходилась. Последняя глава их романа завершилась после выхода третьей части саги в 1990 году.

Через неделю после того, как мир узнал о смерти Дайан Китон в возрасте 79 лет из-за осложнений от пневмонии, Пачино дал трогательный комментарий для издания Deadline. Актер признался, что потеря всколыхнула его, ведь актриса была для него образцом таланта и «жизни на полную». Тем не менее, несмотря на печальное известие, Пачино пообещал «всегда носить в своем сердце» Китон.

Аль Пачино и Дайан Китон / © Associated Press

«Меня глубоко потрясло известие о смерти Дайан. Когда я услышал это, мне просто не хватило воздуха. Она была не только моей партнершей на экране — она была моим другом, вдохновением и тем светом, который остался даже после того, как наши пути разошлись. Прошло много лет, но воспоминания о ней вернулись с невероятной силой — мучительной и одновременно нежной. Все, к чему прикасалась, оживало. Она могла одновременно быть молнией и нежностью, ураганом и спокойствием. На экране она сияла, а в жизни — вдохновляла. Такие люди не исчезают — они остаются в памяти, в сердцах, в каждой истории, которую коснулись», — растрогал актер.

Отметим, что Дайан Китон умерла 11 октября на 80-м году жизни. Легендарная актриса отошла в вечность в одной из клиник Лос-Анджелеса, США. По себе звезда оставила яркое творческое наследие и десятки культовых ролей, которые навсегда изменили представление о женском образе в кино.

