Алан Бадоев честно признался, в каких отношениях находится с детьми от Жанны Бадоевой

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев впервые за долгое время поделился, какие отношения у него с его детьми от экс-брака с Жанной Бадоевой.

Знаменитость убеждает, что он постоянно на связи с дочерью Лолитой и сыном Борисом. По словам Алана, он всегда пытается быть рядом и поддерживать их в нужный момент. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения они уже долгое время не виделись.

Сын Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"До полномасштабного вторжения каждый Новый год мы собирались вместе, сейчас это невозможно по понятным причинам. Но я тесно контактирую с детьми, они взрослеют, у них появляются новые вопросы по жизни, и я стараюсь всегда быть рядом, подтолкнуть их к ответам", – рассказал продюсер в интервью INSIDER.

Бадоев никогда не скрывал своей искренней и безграничной любви к сыну и дочери. Поэтому он активно интересуется их жизнями. Так, он рассказал, что Борис пошел по следам отца. Он углубился в кинематограф. А вот младшая дочь сейчас раздумывает над университетом и выбирает специальность. Хотя Алан отметил, что у девушки также есть интерес к режиссуре.

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Боря – режиссер, продюсер и сценарист. Ему нравится документальные проекты: он создает цикл о творческих людях, об их профессиональной тропе… Лола заканчивает школу и готовится к поступлению в университет, сейчас мы рассуждаем над направлением, куда именно. Она тоже увлекается режиссурой, каждый день радует и удивляет меня своим ощущением мира. Люблю их безгранично!", – восхитил известный режиссер.

Напомним, недавно Алан Бадоев публиковал фото своего пасынка от Жанны Бадоевой. И еще раз выразил свои искренние чувства к нему.

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