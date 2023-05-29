Алан Бадоев довел до слез эмоциональными кадрами своего фильма о войне в Украине "Довга доба"

Украинский режиссер Алан Бадоев вместе с телеканалом "1+1" больше года работает над съемкой документального фильма о войне в Украине "Довга доба".

По словам режиссера, это очень сложный и эмоциональный материал. В фильме Алан использовал материалы, которые ему присылали очевидцы войны.

Алан Бадоев / Фото: скриншот с видео

"Я работал над большим проектом — "Довга доба". Это документальная лента, над которой мы работаем уже больше года. Когда я это придумывал, я еще тогда не очень понимал, что и с чем я буду работать. 200 часов материала…Это все очень сложный материал. Мы настаивали на том, чтобы использовать только эксклюзивные кадры из телефонов людей. То есть никаких интервью, никаких постов. Вся картина построена из того, что люди передавали нам с телефонов. Это очень сложная и эмоциональная вещь", — поделился режиссер в интервью Рамине Эсхакзай.

По словам Алана, через месяц лента уже будет готова к премьерному показу. Бадоев хочет, чтобы "Довгу добу" посмотрели не только в Украине, но и за ее пределами. Во-первых, режиссер таким образом покажет иностранцам жизнь украинцев до полномасштабного российского вторжения. Во-вторых, Алан хочет, чтобы за границей осознали, какая война в действительности очень ужасная.

Постер фильма "Довга доба" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Наконец-то уже через месяц фильм будет готов. Для меня важно, чтобы этот проект увидели украинцы и за пределами Украины. Я хочу, чтобы люди видели, что война – это пыль", — сказал Алан.

Первые эксклюзивные кадры фильма "Довга доба" Бадоев показал интервьюеру Рамине. Даже начало ленты настолько эмоциональное, что журналистка не смогла сдержать слез и заплакала.

Рамина Эсхакзай / Фото: скриншот с видео

"Я заплакала, потому что я знаю, что там случилось, я тоже снимала этих людей в Буче и знаю, что они переживали", — подчеркнула Рамина.

Напомним, ранее Алан Бадоев презентовал саундтрек к фильму "Довга доба". Его автором стал композитор Евгений Хмара, фортепиано которого полностью сожгли российские оккупанты.

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