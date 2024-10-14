Бадоев и Навроцкая ошеломили оригинальным фэнтези-проектом об Украине: "Возродили корни"

Украинский режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев еще с апреля 2022 пообещал работать над культурной границей между нашим врагом и Украиной.

Первым шагом стала документальная лента режиссера "Довга доба", которая позволила почувствовать правду о войне в Украине зрителям из более чем 35 стран мира. И теперь продюсер в творческом тандеме с Ольгой Навроцкой анонсируют следующий этап – оригинальный проект с целью осведомленности о мире, кто такие украинцы и в чем наша сила.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая

Замысел криэйторов собрал вокруг себя историков, мифологов, географов, художников, композиторов, дизайнеров, консультантов по языкам, исследователям и другим уникальным специалистам. В общем, процесс создания фэнтези вселенной длился около трех лет.

"Мы стремимся возродить для украинцев память о наших корнях и создать новейшие легенды, которые будут давать Силу всем последующим поколениям и очаруют мир. Поэтому взяли все самое интересное из нашей мифологии и истории и превратили в необычную, автохтонную вселенную, которая раскроет, в чем состоит и откуда берется украинская сила", — отмечают создатели проекта Алан Бадоев и Ольга Навроцкая.

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая

Свой большой путь "Хроніки Сили" начинают с пролога под названием "Молитва Сили". По словам криэйторов, эта молитва создана для того, чтобы в самые темные времена передать каждому украинцу силу наших корней.

"Молитва Сили" – это манифест единства. В нем представлены главные герои эпоса, опирающиеся на фольклорно-мифологические корни и исторические события от скифских времен до настоящего времени. В молитве к зрителю обращаются первый казак-характерник Хорт, княгиня Ольга, бог грома и воинской победы Перун, скифская царица амазонок Табити и украинская богиня смерти и равновесия Марена.

Музыку к прологу "Хронік Сили" написал Макс Барских. Это далеко не первая работа музыканта как композитора.

В фэнтези-вселенную "Хроніки Сили" войдут комиксы, художественная книга, анимационная и художественная сериалы, а также компьютерная ролевая игра.

Новая фентези-вселення! Что собой представляет проект «Хроники силы» - ЖВЛ представляет

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