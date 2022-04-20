Алан Бадоев о том, что пытался стереть границу между Украиной и РФ: "Теперь понимаю, насколько это ужасно"

Алан Бадоев о том, что пытался стереть границу между Украиной и РФ: "Теперь понимаю, насколько это ужасно"

Клипмейкер сожалеет, что был "максимально показывающим дружбу народов".

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев с начала широкомасштабного вторжения России в Украину многое переосмыслил.

Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1". Как известно, Бадоев активно сотрудничал с российскими звездами, часто ездил в РФ. Более того, режиссер не скрывает, что своим творчеством пытался стереть между РФ и Украиной границы. Правда, сейчас об этом очень сожалеет.

"Я не думаю о шоу-бизнесе сейчас абсолютно. Безусловно, многое изменилось. Такими как раньше мы не будем, но мы будем более содержательными. Есть о чем рассказывать теперь, есть миссия. Теперь у каждого украинца есть миссия. У меня она очень простая. Наверное, я один из тех людей, который делал все для того, чтобы стереть между Украиной и Россией границы. Это было неосознанно. Я из Донецка. У меня был этот месяц, и я многое для себя обдумал. Я понимаю, что и я, и Максим (Макс Барских — прим.ред, подопечный и друг Бадоева) мы размазывали границы между нашими странами нашим творчеством. Наверное, я был одним из тех людей, которые максимально показывали дружбу народов. Максимально помогал создавать эту общую творческую подушку и теперь я понимаю, насколько это ужасно. Насколько это безответственно", – сказал Бадоев.

Алан Бадоев в студии "Сниданка" о жизни во время войны и новой песне Макса Барских

Кроме того, он признался, что в первые дни войны многие из русских селебритис ему писали и предлагали приехать в Москву:

"В первый день писало много. Я не хочу больше эти имена произносить. Они мне настолько не интересны больше. Многие мне говорили: "Быстренько поезжай в Москву, мы тебе здесь все дадим. Надо 3-4 дня переждать". Я не понимал, о чем речь вообще. Как такое можно писать? Потом кто-то понял о чем речь. Говорили, что мы ничего не можем сделать, мы же не бетмены. Я говорю: "Расскажите своей аудитории", – поделился Бадоев.

Кто-то из руоссийских знаменитостей говорил ему, что он их семья, на что он отвечал, что "так с семьей не обращаются".

Также Бадоев, некоторое время проживавший в России, рассказал, чувствовал ли в тот момент какую-то скрытую пропаганду против украинцев:

"Мне в свое время раза три за творческий путь предлагали и студию под меня открыть, это дружеское предложение. Но почему-то я не выбирал Москву. Приезжая туда, мне могла нравиться какая-то архитектура, пойти в театр, какие-то хорошие вещи. У меня были там друзья, но я не выбрал это место для жизни. Потому что чувствовалось во всем вельможе царствование. Есть это ощущение. Это такая топорная российская пропаганда", — сказал Бадоев.

Читайте также: