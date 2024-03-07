Алан Бадоев о том, почему София Ротару молчит о войне: "Она осталась в той эпохе"

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев, фильм которого "Довга Доба" показали в штаб-квартире НАТО, прокомментировал позицию Софии Ротару относительно войны в Украине.

В частности, Бадоев выразил мнение, почему в первый день российского вторжения София Михайловна не сделала никаких заявлений, и никаких резких заявлений с ее стороны не было до сих пор:

"Да и не будет от нее уже никаких заявлений, наверное. Некоторые кумиры перестают для тебя быть кумирами. И не потому, что ты осуждаешь. Кто я? И почему я буду иметь право вдруг обсудить Софию Михайловну Ротару? Да никогда в жизни я себе этого не позволю. Но ориентироваться на ее поступки я тоже себе не позволю. И более того, буду ли я с восхищением слышать эту музыку? Чуть магии и силы в ней утратилось", – прокомментировал Бадоев в интервью Дмитрию Гордону.

Алан Бадоев / Фото: instagram.com/alanbadoev

Также режиссер отметил, что София Ротару осталась в "той эпохе" и в новую уже не перейдет.

"София Михайловна осталась в той эпохе. Она не перешла в новую эпоху и уже не перейдет. Она все же оттуда, понимаете? И таких очень много людей – которые великие, замечательные люди, но у них 50% самой сути их – это Россия. По-любому. Поэтому ты или с корнем это вырываешь и говоришь: "Я здесь есть, опирайтесь на меня. Я буду делать все в этой войне для своей страны", – или ты думаешь по-другому", — сказал Бадоев.

София Ротару

Напомним, что до начала полномасштабной войны София Ротару активно гастролировала по России. В 2017 году артистка даже выступала на дне рождения Рамзана Кадырова. После 24 февраля 2022 года Ротару четко не определяла свою позицию, впрочем, начала в Instagram освещать преступления РФ в Украине и коротко сопровождать их грустными смайлами. Кроме того Ротару поздравляет украинцев со всеми государственными праздниками. Где сейчас находится София Ротару – неизвестно.

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